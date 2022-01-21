Легенда «Барсы» обрушилась с критикой на Дембеле

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Христо Стоичков обрушился с критикой на полузащитника Усмана Дембеле, который отказался продлевать контракт с «сине-гранатовыми». По мнению болгарина, Дембеле пачкает эмблему клуба.

«Ты никогда не знал, что такое «Барса». Если не хочешь играть за клуб, не пачкай эмблему, сними футболку и уходи. Мистер Лапорта, откройте дверь и отпустите его», – цитирует Стоичкова Cope.

Отметим, что ранее руководство «Барселоны» заявило о том, что намерено избавиться от Дембеле до окончания январского трансферного окна. В услугах игрока были заинтересованы клубы из АПЛ.