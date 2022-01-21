Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Легенда «Барсы» обрушилась с критикой на Дембеле

21 Января 2022 • 16:58 Комментировать (1)
Алавес
...
Барселона
5.90 4.05 1.57
23.01 23:00

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Христо Стоичков обрушился с критикой на полузащитника Усмана Дембеле, который отказался продлевать контракт с «сине-гранатовыми». По мнению болгарина, Дембеле пачкает эмблему клуба.

«Ты никогда не знал, что такое «Барса». Если не хочешь играть за клуб, не пачкай эмблему, сними футболку и уходи. Мистер Лапорта, откройте дверь и отпустите его», – цитирует Стоичкова Cope.

Отметим, что ранее руководство «Барселоны» заявило о том, что намерено избавиться от Дембеле до окончания январского трансферного окна. В услугах игрока были заинтересованы клубы из АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Христо Стоичков Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
АЛАВЕС БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Booker
21 Января 2022 в 17:03
Молодец,все по делу.От этой Обезьяны никогда толку не было.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.01  23:00 Эспаньол ... Бетис 3.15 3.45 2.31
22.01  16:00 Леванте ... Кадис 1.79 3.70 4.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Января
16:58 · Испания. Ла Лига
Легенда «Барсы» обрушилась с критикой на Дембеле 1
16:47 · Испания. Ла Лига
​Экс-игрок «Челси» Оскар рассказал, в чём проблема его трансфера в «Барселону»
15:39 · Испания. Кубок
​«Атлетик» выбил «Барселону» и теперь попал на «Реал»: результаты жеребьёвки
14:37 · Испания. Ла Лига
​В Испании поделились новым инсайдом о будущем Дембеле – ранее «Барселона» выставила игрока на трансфер слухи
14:25 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» зимой может купить игрока «Лилля»
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Реалу» борьбу за Холанна
13:26 · Испания. Ла Лига
Суарес высказался о поражениях «Атлетико»
12:47 · Испания. Кубок
Марселино - о победе над «Барселоной»: «Эта ночь навсегда останется в моей памяти»
10:37 · Испания. Ла Лига
«Бетис» усилился защитником «Вест Хэма» официально
10:35 · Испания. Кубок
​Хави ответил в стиле Черчесова
10:08 · Италия. Серия А
Клуб Ла Лиги хочет подписать игрока «Ромы», конфликтующего с Моуринью
09:58 · Испания. Кубок
Названы сроки восстановления Фати после очередной травмы 2
09:36 · Испания. Кубок
​Хави не видит связи между ситуацией с Дембеле и вылетом «Барселоны» из Кубка Испании
09:29 · Испания. Кубок
​Марсело могут наказать за слова в адрес рефери
09:09 · Испания. Кубок
Анчелотти провёл юбилейный матч за «Реал»
Все новости
Рекомендуем