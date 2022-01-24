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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» лишь на 87-й минуте забила единственный мяч в ворота аутсайдера

24 Января 2022 • 00:50 Комментировать (7)
Алавес
0:1
Барселона
окончен

«Алавес» и «Барселона» встретились в 22-м туре чемпионата Испании. Каталонцы контролировали мяч, что никак не сказывалось на остроте у тех или иных ворот. Моментов было откровенно мало, и гол на 87-й минуте можно считать исключением из правил. Жорди Альба слева доставил мяч в штрафную, Ферран Торрес оставил его Френки де Йонгу, который и принес «Барселоне» три очка.

Подопечные Хави поднялись на пятую строчку в таблице, а Лига чемпионов всего в одном очке.

Протокол игры  
Алавес 0:1Барселона
  87'Де Йонг Френки (0:1)
Пачеко ФернандоАгиррегабириа МартинЛагуардия ВикторЛежён ФлорьянХави ЛопеcДжейсонЭскаланте ГонсалоПина Томас  88' (Мойя Антонио (  88') Понс Пере  72' (Де ла Фуэнте Мигель (  72') Риоха ЛуисХоселу Санмартин
Запасные: Мартин ИванТачиСилла МамадуЭдгар МендесМиазга МэттПельистри ФакундоСивера АнтониоГарсия Мануэль II
Тер Штеген Марк-АндреДест СерджиноПике ХерардАраухо РональдАльба ЖордиПедриБускетс СерхиоДе Йонг ФренкиТоррес ФерранДе Йонг Люк  84' (Ютгла Ферран (  84') Абдессамад Эззалзули  72' (Гонсалес Нико (  72')
Запасные: Брайтвайт МартинБальде АлехандроПуч РикардЛенгле КлеманНето МурараМингеса ОскарАлвес ДаниэлТенас Арнау
23 января. Стадион "Мендисорроса".

 

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Алавес Барселона
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Vova52
24 Января 2022 в 01:00
Tupo mechtat@ o pobede , kogda ne atakuesh....
pol-black
24 Января 2022 в 00:57
очень инертно играли барсы, и в той же степени грязно, с симуляциями и провокациями, играли баски. моменты у Барсы конечно были пожирнее и сама игра была получше, но уж больно всё академично, неторопливо. не было тех взрывных моментов, которыми славилась прежняя Барса. показательно, что лучший игрок матча - Френки де Йонг, который весь матч предпочитал отдать мяч в сторону своих ворот. но забил конечно неплохо! а в концовке Барса могла очки потерять, если бы не Марк Андре. защита продолжает быть самым плохим элементом.
и всё же всех cules - с очень нужной победой!
Шарипов Тахир
24 Января 2022 в 00:56
В общем мы увидели очередной бездарный матч в исполнении Барселоны. Фактически просто отскочили, забив достаточно не логичный гол. В целом, не видно никакого прогресса! Все также, как и было. Не хочется повторяться из комментария в комментарий. Хочу только одно отметить, что если бы в команде были супер игроки, то им и тренер то фактически нужен. Задача тренера как раз в том и состоит, чтобы из имеющегося материала давать результат. Но это, видимо, не про Хави!!!
779
24 Января 2022 в 00:59
Но результат какой-никакой всё же есть - таблица показывает. А вот если про игру говорить, то да. Выход из задницы пока не просматривается.
779
24 Января 2022 в 00:54
Ставший уже обыденностью серый матч Барсы.
Полтора голевых как следствие беззубой игры в атаке. Одно классное действо в игре.
Плюсы за матч Бускетсу, фрагментарно Педри, Араухо.
Фланг Деста - пустое сегодня место. Пике и Йонги - механические, однообразные действия.
В общем вымучили победу с чем всех и поздравляю.)))
pol-black
24 Января 2022 в 00:58
да уж, и таким победам приходится радоваться ))) с победой!
779
24 Января 2022 в 01:01
Привет, pol-black!
Можно сказать, что достигаем максимума с таким то уровнем футбола.
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окончен Реал Мадрид 2:2 Эльче 1.15 7.80 18.00
окончен Райо Вальекано 0:1 Атлетик Б 2.80 2.85 2.90
окончен Реал Сосьедад 0:0 Хетафе 1.62 3.40 7.00
окончен Алавес 0:1 Барселона 5.40 3.85 1.65
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Сегодня, 24 Января
00:50 · Испания. Ла Лига
«Барселона» лишь на 87-й минуте забила единственный мяч в ворота аутсайдера 7
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