«Барселона» лишь на 87-й минуте забила единственный мяч в ворота аутсайдера

«Алавес» и «Барселона» встретились в 22-м туре чемпионата Испании. Каталонцы контролировали мяч, что никак не сказывалось на остроте у тех или иных ворот. Моментов было откровенно мало, и гол на 87-й минуте можно считать исключением из правил. Жорди Альба слева доставил мяч в штрафную, Ферран Торрес оставил его Френки де Йонгу, который и принес «Барселоне» три очка.
Подопечные Хави поднялись на пятую строчку в таблице, а Лига чемпионов всего в одном очке.
Протокол игры
|87'Де Йонг Френки (0:1)
Пачеко Фернандо•Агиррегабириа Мартин•Лагуардия Виктор•Лежён Флорьян•Хави Лопеc•Джейсон•Эскаланте Гонсало•Пина Томас 88' (Мойя Антонио ( 88') •Понс Пере 72' (Де ла Фуэнте Мигель ( 72') •Риоха Луис•Хоселу Санмартин
Тер Штеген Марк-Андре•Дест Серджино•Пике Херард•Араухо Рональд•Альба Жорди•Педри•Бускетс Серхио•Де Йонг Френки•Торрес Ферран•Де Йонг Люк 84' (Ютгла Ферран ( 84') •Абдессамад Эззалзули 72' (Гонсалес Нико ( 72')
23 января. Стадион "Мендисорроса".
и всё же всех cules - с очень нужной победой!
Полтора голевых как следствие беззубой игры в атаке. Одно классное действо в игре.
Плюсы за матч Бускетсу, фрагментарно Педри, Араухо.
Фланг Деста - пустое сегодня место. Пике и Йонги - механические, однообразные действия.
В общем вымучили победу с чем всех и поздравляю.)))
Можно сказать, что достигаем максимума с таким то уровнем футбола.
Бан пользователя