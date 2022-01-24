«Барселона» лишь на 87-й минуте забила единственный мяч в ворота аутсайдера

«Алавес» и «Барселона» встретились в 22-м туре чемпионата Испании. Каталонцы контролировали мяч, что никак не сказывалось на остроте у тех или иных ворот. Моментов было откровенно мало, и гол на 87-й минуте можно считать исключением из правил. Жорди Альба слева доставил мяч в штрафную, Ферран Торрес оставил его Френки де Йонгу, который и принес «Барселоне» три очка.

Подопечные Хави поднялись на пятую строчку в таблице, а Лига чемпионов всего в одном очке.