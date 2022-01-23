Мазрауи заявил, что покинет «Аякс» в конце сезона – им интересовалась «Барселона»

Защитник «Аякса» Нуссер Мазрауи признался, что он не собирается оставаться в голландской команде еще на несколько сезонов. Футболист изъявил желание сменить обстановку и перебраться в новый клуб.

«Мое будущее? Хороший вопрос, но я думаю, что покину «Аякс». Шансы того, что я не уйду – очень малы, около 5%, наверное. Я открыт к чему-то новому. Сейчас хороший момент для радикальных изменений», - рассказал марокканец в интервью для The European Lad.

Уточним, что ранее интерес к Мазрауи проявляла «Барселона». Каталонцы планировали пригласить флангового 24-летнего игрока к себе летом на правах свободного агента.