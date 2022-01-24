Хави нахваливает Педри после победы над «Алавесом»

«Барселона» одержала трудовую победу над «Алавесом», вырвав победу под самый конец матча. Она стала неплохим подарком в преддверии дня рождения Хави, и наставник каталонского суперклуба нахваливает своих подопечных, в особенности - Педри.

- Он великолепен в свои 19 лет, все, что он делает на поле, очень красиво. Обладание мячом, чтение игры - все очень впечатляюще. У него лидерский характер, амбиции, очень хорошо, что он вернулся, - приводит слова Хави Football Espana.

Педро пропустил практически весь сезон, проведя лишь три матча в чемпионате. «Барселона» поднялась на пятое место в турнирной таблице вследствие победы над «Алавесом».