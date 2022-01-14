Несмотря на различные слухи и высказывания представителей «Барселоны», каталонский клуб все же отказался от идеи приобретения нападающего сборной Испании Альваро Мораты. После определенных трудностей в переговорах с «Атлетико» и «Ювентусом», «сине-гранатовые» посчитали более выгодным решением сохранить деньги на других футболистов.

Например, те 40 миллионов евро, которые за форварда требуют «матрасники», «Барселона» собирается потратить на оформление сделки с лидером дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном. Такими сведениями поделился местный источник Mundo Deportivo.

Добавим, что сам Мората хотел присоединиться к «Барселоне», пытаясь договориться о своем уходе из туринского клуба.