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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Не долго музыка играла»: Мората больше не нужен «Барселоне» слухи

14 Января 2022 • 22:08 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
3.10 3.30 2.40
19.01 22:00

Несмотря на различные слухи и высказывания представителей «Барселоны», каталонский клуб все же отказался от идеи приобретения нападающего сборной Испании Альваро Мораты. После определенных трудностей в переговорах с «Атлетико» и «Ювентусом», «сине-гранатовые» посчитали более выгодным решением сохранить деньги на других футболистов.

Например, те 40 миллионов евро, которые за форварда требуют «матрасники», «Барселона» собирается потратить на оформление сделки с лидером дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном. Такими сведениями поделился местный источник Mundo Deportivo.

Добавим, что сам Мората хотел присоединиться к «Барселоне», пытаясь договориться о своем уходе из туринского клуба.   

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Альваро Мората
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АТЛЕТИК Б БАРСЕЛОНА
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