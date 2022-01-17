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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может расторгнуть контракт с Дембеле

17 Января 2022 • 16:28 Комментировать (2)
Атлетик Б
...
Барселона
3.45 3.25 2.20
20.01 23:30

Каталонская «Барселона» раздумывает над тем, чтобы расторгнуть контракт с полузащитником Усманом Дембеле. По сообщениям Diario Sport, «сине-гранатовые» таким образом хотят сэкономить на зарплате футболиста начиная с февраля.

Отмечается, что клуб может расторгнуть контракт только при согласии самого Дембеле. В случае, если «Барселона» решит самостоятельно разорвать соглашение, то игрок может обратиться в суд. Расходы на судебные разбирательства не входят в планы каталонского клуба, и при таких раскладах им не получится сэкономить.

Отметим, что ранее сообщалось о переговорах между Дембеле и «Барсой» по новому контракту. Однако в итоге стороны не смогли договориться и окончательно испортили отношения. Главным претендентом на Дембеле является «Челси», где француз может воссоединиться со своим бывшим тренером по дортмундской «Боруссии» Томасом Тухелем.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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АТЛЕТИК Б БАРСЕЛОНА
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
17 Января 2022 в 16:35
во конраткты подписывают .... такое ощущение что там сидят полные неучи и лохи
pol-black
17 Января 2022 в 16:54
да на откатах там все при заключении таких контрактов.
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