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Ферран Торрес считает, что «Барселона» проиграла из-за ошибок

21 Января 2022 • 05:27 Комментировать
Атлетик Б
3:2
Барселона
окончен после доп. времени

«Барселона» вылетела из Кубка Испании вследствие поражения в полуфинальном матче от «Атлетика», и Ферран Торрес, забивший в этой игре свой первый гол за «Барсу», пояснил, что стало причиной поражения. По его словам, были допущены некоторые ошибки, однако они неизбежны на стадии роста.

 - Мы неплохо сыграли, но были допущены определенные ошибки. Сейчас остается только поздравить «Атлетик». У нас есть травмированные игроки, вот и Ансу выбыл. Надо набраться терпения и придут должные результаты. Неделя была трудной, но мы справимся, - цитирует Торреса испанское издание Marca.

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Барселона Ферран Торрес
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окончен после доп. времени Атлетик Б 3:2 Барселона 2.90 3.25 2.50
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