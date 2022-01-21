Ферран Торрес считает, что «Барселона» проиграла из-за ошибок

«Барселона» вылетела из Кубка Испании вследствие поражения в полуфинальном матче от «Атлетика», и Ферран Торрес, забивший в этой игре свой первый гол за «Барсу», пояснил, что стало причиной поражения. По его словам, были допущены некоторые ошибки, однако они неизбежны на стадии роста.

- Мы неплохо сыграли, но были допущены определенные ошибки. Сейчас остается только поздравить «Атлетик». У нас есть травмированные игроки, вот и Ансу выбыл. Надо набраться терпения и придут должные результаты. Неделя была трудной, но мы справимся, - цитирует Торреса испанское издание Marca.