Нико Гонсалес получил новый номер в «Барселоне»

Полузащитник Нико Гонсалес ворвался в основу «Барселоны» в нынешнем сезоне, став одним из приятных открытий года, и сейчас он решил поменять свой игровой номер. Доселе Нико выступал под 28-м номером, однако после того, как Филиппе Коутиньо отправился в «Астон Виллу», высвободился номер 14.

И Гонсалес решил присвоить его себе - отныне он будет выступать под номером 14. В текущем сезоне Нико Гонсалес сыграл в 23 матчах за «блауграну», сообщает football-espana.net. Но в сегодняшнем матче против «Атлетика» в рамках Кубка Испании Гонсалес на поле не появится - его нет ни в основном составе, ни на скамейке запасных.