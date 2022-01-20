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Чемпионат Испании. Ла Лига

Нико Гонсалес получил новый номер в «Барселоне»

20 Января 2022 • 23:48 Комментировать
Атлетик Б
1:1
Барселона
2.90 3.25 2.50
2-й тайм

Полузащитник Нико Гонсалес ворвался в основу «Барселоны» в нынешнем сезоне, став одним из приятных открытий года, и сейчас он решил поменять свой игровой номер. Доселе Нико выступал под 28-м номером, однако после того, как Филиппе Коутиньо отправился в «Астон Виллу», высвободился номер 14.

И Гонсалес решил присвоить его себе - отныне он будет выступать под номером 14. В текущем сезоне Нико Гонсалес сыграл в 23 матчах за «блауграну», сообщает football-espana.net. Но в сегодняшнем матче против «Атлетика» в рамках Кубка Испании Гонсалес на поле не появится - его нет ни в основном составе, ни на скамейке запасных.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Нико Гонсалес
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АТЛЕТИК Б БАРСЕЛОНА
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