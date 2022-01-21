«Атлетик» всё же выбил «Барселону» из Кубка короля

«Атлетик» с «Барселоной» сражались за выход в 1/4 финала Кубка короля. Баски уже на второй минуте повели после эффектного удара Икера Муньяина над голкипером. И если Иньяки Уильямс не смог подстроиться под мяч после шикарного прострела, то Ферран Торрес показал, за что его купили - финты в штрафной и удар в девятку.
«Атлетик» выглядел острее противника, но удары в основном были опасными лишь теоретически. И все же команда из Бильбао, казалось, вырвала победу в концовке, Алекс Беренгер не смог пробить Марка-Андре тер Штегена, а Иньиго Мартинес, сидя, внес мяч в сетку. В компенсированное время Дани Алвес в падении через себя отдал мяч Педри, а тот сравнял счет.
Муньяин отметился с пенальти, а вот гол Торреса отменили из-за офсайда - 3:2. Так рано из Кубка каталонцы не вылетали 12 лет.
|(1:0) Муньяин Икер2'
|20'Торрес Ферран (1:1)
|(2:1) Иньиго Мартинес86'
|90'Педри (2:2)
|(3:2) Муньяин Икер105'
С самого начала было ясно, что Барсе будет сегодня тяжело. Такая живая и массированная атака от Бильбао не могла не вызвать перегрузку у Пике и компании. Фланги обороны у нас слишком тяжелы и малоподвижны. Араухо, как и Пике не вездесущ. Опорники низко не опускаются и нашу защиту рвут.
Середина поля остаётся ненадёжной и ещё и некреативной. Помощи Бускетсу нет.
Тоже самое и с атакой - она не интересна и случайна.
Плюс виден только в том, что команда собрана и старается. Наверное, Хави верно считает сначала укрепить этим фундамент, повысить ответственность и дисциплину, а потом уже заняться Игрой. Но пока мы полностью потеряли лёгкость и стремление к мысли.
баски сегодня были особенно хороши. слаженная команда с хорошими нападающими и отличной обороной. можно только пожелать, чтобы Барса стала со временем такой же боевой командой.
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