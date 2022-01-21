«Атлетик» всё же выбил «Барселону» из Кубка короля

«Атлетик» с «Барселоной» сражались за выход в 1/4 финала Кубка короля. Баски уже на второй минуте повели после эффектного удара Икера Муньяина над голкипером. И если Иньяки Уильямс не смог подстроиться под мяч после шикарного прострела, то Ферран Торрес показал, за что его купили - финты в штрафной и удар в девятку.

«Атлетик» выглядел острее противника, но удары в основном были опасными лишь теоретически. И все же команда из Бильбао, казалось, вырвала победу в концовке, Алекс Беренгер не смог пробить Марка-Андре тер Штегена, а Иньиго Мартинес, сидя, внес мяч в сетку. В компенсированное время Дани Алвес в падении через себя отдал мяч Педри, а тот сравнял счет.

Муньяин отметился с пенальти, а вот гол Торреса отменили из-за офсайда - 3:2. Так рано из Кубка каталонцы не вылетали 12 лет.