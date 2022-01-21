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Кубок Испании

«Атлетик» всё же выбил «Барселону» из Кубка короля

21 Января 2022 • 02:05 Комментировать (2)
Атлетик Б
3:2
Барселона
окончен после доп. времени

«Атлетик» с «Барселоной» сражались за выход в 1/4 финала Кубка короля. Баски уже на второй минуте повели после эффектного удара Икера Муньяина над голкипером. И если Иньяки Уильямс не смог подстроиться под мяч после шикарного прострела, то Ферран Торрес показал, за что его купили - финты в штрафной и удар в девятку.

«Атлетик» выглядел острее противника, но удары в основном были опасными лишь теоретически. И все же команда из Бильбао, казалось, вырвала победу в концовке,  Алекс Беренгер не смог пробить Марка-Андре тер Штегена, а Иньиго Мартинес, сидя, внес мяч в сетку.  В компенсированное время Дани Алвес в падении через себя отдал мяч Педри, а тот сравнял счет.

Муньяин отметился с пенальти, а вот гол Торреса отменили из-за офсайда - 3:2. Так рано из Кубка каталонцы не вылетали 12 лет.

Протокол игры  
Атлетик Б 3:2Барселона
(1:0) Муньяин Икер2'   
  20'Торрес Ферран (1:1)
(2:1) Иньиго Мартинес86'   
  90'Педри (2:2)
(3:2) Муньяин Икер105'   
Агиррезабала ЖульенДе Маркос Оскар   104'  106' (Лекуе Иньиго (  106') Вивиан ДаниэльИньиго МартинесЮри Берчиче  91' (Баленсиага Микель (  91') Уильямс Нико  110' (Саррага Ойер (  110') Гарсия Дани   30'Весга Микель  117' (Ноласкоайн Перу (  117') Муньяин ИкерСансет Ойян  52' (Уильямс Иньяки (  52') Гарсия Рауль  79' (Беренгер Алекс (  79')
Запасные: Петхарроман АлексСеррано НикоНуньес УнайУнай СимонКапа Андер
Тер Штеген Марк-АндреАлвес ДаниэлАраухо РональдПике Херард   76'Альба Жорди   105'Гави  61' (Де Йонг Френки (  61'   104') Бускетс СерхиоПедри   97'  105' (Брайтвайт Мартин (  105') Абдессамад Эззалзули  46' (Гонсалес Нико (  46') Торрес ФерранЮтгла Ферран  61' (Фати Ансу (  61'Дест Серджино  96')
Запасные: Бальде АлехандроПуч РикардЛенгле КлеманНето МурараМингеса ОскарТенас Арнау
20 января. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Икер Муньяин
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
779
21 Января 2022 в 02:24
Классный по напряжению матч. Полностью заслуженная победа Атлетико.
С самого начала было ясно, что Барсе будет сегодня тяжело. Такая живая и массированная атака от Бильбао не могла не вызвать перегрузку у Пике и компании. Фланги обороны у нас слишком тяжелы и малоподвижны. Араухо, как и Пике не вездесущ. Опорники низко не опускаются и нашу защиту рвут.
Середина поля остаётся ненадёжной и ещё и некреативной. Помощи Бускетсу нет.
Тоже самое и с атакой - она не интересна и случайна.
Плюс виден только в том, что команда собрана и старается. Наверное, Хави верно считает сначала укрепить этим фундамент, повысить ответственность и дисциплину, а потом уже заняться Игрой. Но пока мы полностью потеряли лёгкость и стремление к мысли.
pol-black
21 Января 2022 в 02:14
вот Барса и из ещё одного турнира вылетела. сегодня было совсем грустно, в отличие от матча в эмиратах. защита - полное днище. игроки казались не сыгранными, теряли позиции. установки на матч будто бы не было. вина Хави в этом поражении есть, и она не маленькая. средняя линия, особенно в центре, просто проваливалась. где был де Йонг и что он делал - большая загадка. лучше бы Пуч вышел вместо него. Тер Штеген сыграл тоже не слишком убедительно, но при такой обороне это можно понять. Пике снова пытался сделать всё за всех и снова не успевал. Араухо решил стать напом. при незаметном Брайтвайте и стухнувшем Торресе это - вполне естественное стремление помочь команде. Торрес вроде бы блеснул, но потом снова стал незаметным. молодёжь сегодня особо даже и не старалась. Алвес - вот кто старался и успевал. Фати... снова травма ((( жаль паренька. скорейшего ему выздоровления!
баски сегодня были особенно хороши. слаженная команда с хорошими нападающими и отличной обороной. можно только пожелать, чтобы Барса стала со временем такой же боевой командой.
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окончен после доп. времени Эльче 1:2 Реал Мадрид 6.80 4.35 1.48
окончен после доп. времени Атлетик Б 3:2 Барселона 2.90 3.25 2.50
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Сегодня, 21 Января
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