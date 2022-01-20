«Барселона» летом хочет вернуть Гримальдо

Каталонская «Барселона» всерьёз раздумывает над тем, чтобы следующим летом вернуть в команду левого защитника «Бенфики» Алехандро Гримальдо. Отметим, что испанец является воспитанником «сине-гранатовых». Летом 2016 года футболист перешёл в «Бенфику» за 2,10 миллионов евро.

По сообщениям Diario Sport, лиссабонский клуб согласится отпустить защитника как минимум за 30 миллионов евро. Отметим, что в сентябре Гримальдо исполнится 27 лет. Немецкий портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 20 миллионов евро.

Отметим, что в этом сезоне Гримальдо провёл за «Бенфику» 16 матчей в чемпионате Португалии, где отличился тремя голами и тремя ассистами.