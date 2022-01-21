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Кубок Испании

Альба провёл один из худших матчей за карьеру

21 Января 2022 • 21:49 Комментировать
Атлетик Б
3:2
Барселона
окончен после доп. времени

Жорди Альба - ветеран «Барселоны», и такие игроки очень нужны сейчас обучающему свою молодежь Хави. Однако и опытные футболисты могут оказаться не на высоте, как показывают итоги вчерашнего матча «Барселоны» против «Атлетика», в котором каталонцы уступили со счетом 2:3 и покинули Кубок Испании.

Сухие цифры показывают - Альба провел один из худших матчей за всю карьеру. Левый защитник «Барсы» по всем статьям уступал Нико Уильямсу, а также стал виновником пенальти, вследствие которого «Барселона» проиграла. Он терял мяч тридцать три раза, и это больше, чем любой другой игрок «блауграны» во вчерашнем матче, подчеркивает El Mundo Deportivo. Ближайший в этом смысле - Дани Алвес, 23 раза.

Также Альба сделал двадцать три ошибочные передачи, и на этом фоне тринадцать отборов мяча не спасают общую картину.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба
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