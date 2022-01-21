Марселино - о победе над «Барселоной»: «Эта ночь навсегда останется в моей памяти»

В рамках 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» Бильбао отпраздновал непростую победу над каталонской «Барселоной». Баски выиграли в овертайме со счетом 3:2. Своими впечатлениями от противостояния поделился рулевой команды Марселино Тораль.

«Мои подопечные могли вести в счете еще после первого тайма. Причем более, чем в один гол. Соперник довольно неожиданно отыгрался в компенсированное время, однако моя команда проявила характер и заслуженно добилась успеха. Эта ночь навсегда останется в моей памяти», - цитирует тренера газета Marca.

«Атлетик» узнает соперника по четвертьфиналу на жеребьевке, которая пройдет 21 января.