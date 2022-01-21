«Атлетик» и «Барселона» играют овертайм в Кубке Испании во второй раз

Гол Педри на 93-й минуте позволил каталонской «Барселоне» перевести практически проигранный матч в дополнительное время - и это произошло во всего лишь второй раз в истории кубкового противостояния этих клубов.

В первый раз, как сообщает портал Opta, такая ситуация имела место в далеком и не совсем футбольном 1942 году - в Испании, в отличие от большей части Европы, было спокойно и люди играли в футбол. В том матче «Барселона» таки сумела додавить соперника в дополнительное время, выиграв со счетом 4:3, и взяла трофей.