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«Атлетик» и «Барселона» играют овертайм в Кубке Испании во второй раз

21 Января 2022 • 01:40 Комментировать
Атлетик Б
3:2
Барселона
окончен после доп. времени

Гол Педри на 93-й минуте позволил каталонской «Барселоне» перевести практически проигранный матч в дополнительное время - и это произошло во всего лишь второй раз в истории кубкового противостояния этих клубов.

В первый раз, как сообщает портал Opta, такая ситуация имела место в далеком и не совсем футбольном 1942 году - в Испании, в отличие от большей части Европы, было спокойно и люди играли в футбол. В том матче «Барселона» таки сумела додавить соперника в дополнительное время, выиграв со счетом 4:3, и взяла трофей.

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Барселона Атлетик Бильбао
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окончен после доп. времени Эльче 1:2 Реал Мадрид 6.80 4.35 1.48
окончен после доп. времени Атлетик Б 3:2 Барселона 2.90 3.25 2.50
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