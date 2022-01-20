«Барселона» хочет отдать Дембеле в аренду, чтобы не платить ему зарплату

«Барселона» в зимнее трансферное окно хочет избавиться от полузащитника Усмана Дембеле. Футболист отказался продлевать контракт с клубом, а руководство, в свою очередь, заявило, что хочет продать Усмана во время зимнего трансферного окна.

По сообщениям Diario Sport, в услугах француза заинтересован неназванный клуб из Бундеслиги. «Барселона» хочет отдать игрока в аренду до конца сезона, чтобы не платить ему зарплату. В клубе понимают, что Дембеле не согласится на полноценный трансфер, ведь хочет получить всю зарплату, которая прописана в контракте.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе к Дембеле со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед».