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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет отдать Дембеле в аренду, чтобы не платить ему зарплату

20 Января 2022 • 18:29 Комментировать (4)
Атлетик Б
...
Барселона
3.20 3.30 2.30
Через 3 ч. 33 мин.

«Барселона» в зимнее трансферное окно хочет избавиться от полузащитника Усмана Дембеле. Футболист отказался продлевать контракт с клубом, а руководство, в свою очередь, заявило, что хочет продать Усмана во время зимнего трансферного окна.

По сообщениям Diario Sport, в услугах француза заинтересован неназванный клуб из Бундеслиги. «Барселона» хочет отдать игрока в аренду до конца сезона, чтобы не платить ему зарплату. В клубе понимают, что Дембеле не согласится на полноценный трансфер, ведь хочет получить всю зарплату, которая прописана в контракте.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе к Дембеле со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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АТЛЕТИК Б БАРСЕЛОНА
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
skywoker
20 Января 2022 в 19:55
бембеле нигер
а нигеры любят золото
понятное дело ни на какое снижение он не пойдет
Promt Roman
20 Января 2022 в 19:21
Дои этих дураков, дои до конца. Иначе они так и не поймут ничего.
Evgen 86
20 Января 2022 в 18:44
Как тут не станешь расистом...
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