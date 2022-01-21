Фати получил повреждение в матче с «Атлетиком»

Молодой форвард «Барселоны» Ансу Фати получил повреждение в кубковом матче с «Атлетиком» из Бильбао.

В матче 1/8 финала Кубка Испании 19-летний Фати вышел на поле лишь на 61-й минуте матча. Ансу относительно неплохо действовал на поле, но на 96-й минуте молодой футболит получил повреждение и в сопровождении врачей «Барселоны» покинул поле. Вместо Фати в игру вступил Серджиньо Дест.

На официальном сайте «Барселоны» сообщается, что Ансу Фати повредил двуглавую мышцу левого бедра. Футболист в скором времени пройдёт дополнительные тесты, чтобы определить тяжесть повреждения и определиться со сроками восстановления.

COMUNICADO MÉDICO



El jugador del primer equipo Ansu Fati tiene una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Pendiente de pruebas para saber el alcance exacto de la lesión pic.twitter.com/maVyi4nuPI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 20, 2022

В нынешнем сезоне Ансу Фати провёл за «Барселону» во всех турнирах девять матчей, забил пять голов и отметился одной голевой передачей.

Напомним, что в матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» в дополнительное время уступила местному «Атлетику» со счётом 2:3.