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Кубок Испании

Фати получил повреждение в матче с «Атлетиком»

21 Января 2022 • 03:08 Комментировать
Атлетик Б
3:2
Барселона
окончен после доп. времени

Молодой форвард «Барселоны» Ансу Фати получил повреждение в кубковом матче с «Атлетиком» из Бильбао.

В матче 1/8 финала Кубка Испании 19-летний Фати вышел на поле лишь на 61-й минуте матча. Ансу относительно неплохо действовал на поле, но на 96-й минуте молодой футболит получил повреждение и в сопровождении врачей «Барселоны» покинул поле. Вместо Фати в игру вступил Серджиньо Дест.

На официальном сайте «Барселоны» сообщается, что Ансу Фати повредил двуглавую мышцу левого бедра. Футболист в скором времени пройдёт дополнительные тесты, чтобы определить тяжесть повреждения и определиться со сроками восстановления.

В нынешнем сезоне Ансу Фати провёл за «Барселону» во всех турнирах девять матчей, забил пять голов и отметился одной голевой передачей.

Напомним, что в матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» в дополнительное время уступила местному «Атлетику» со счётом 2:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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