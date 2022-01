Ферран Торрес забил свой первый гол за «Барселону»

Новобранец «Барселоны» Ферран Торрес сразу же принялся за дело - он забил свой первый гол за «Барселону» уже во втором матче после дебюта, отличившись в кубковом поединке с «Атлетиком». Гол Торреса позволил каталонцам сравнять счет в неудачно начавшемся поединке, в котором они пропустили уже на второй минуте. Забить Торресу удалось с передачи Серхио Бускетса - ветерана каталонского клуба.

В последний раз Торрес забивал еще в сентябре прошлого года, когда выступал за «Манчестер Сити». Контракт Торреса с «Барселоной» заключен до 2027 года, в нем прописаны отступные в размере 1 миллиарда евро.

1 - Ferrán Torres has scored his first ever goal for @FCBarcelona and the first one in his club career since September 2021 (against Wycombe Wanderers in the #EFLCup for Man. City). Signing. pic.twitter.com/n2ZTM7pKK5