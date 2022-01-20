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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» заинтересовалась защитником «Барселоны»

20 Января 2022 • 01:52 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
3.45 3.25 2.20
Через 20 ч. 4 мин.

«Валенсия» хочет взять в аренду центрального защитника «Барселоны» Оскара Мингесу.

Руководство «Валенсии» уже связалось с «Барселоной» о возможной аренде 22-летнего Мингесы до конца сезона без права выкупа, сообщает Marca.

Напомним, что Оскар Мингеса является воспитанником «Барселоны». В основную команду он пришёл в ноябре 2020 года. Летом 2021 года Мингеса уже успел дебютировать за сборную Испании, но пока для Оскара этот матч остаётся единственным в составе национальной команды.

В нынешнем сезоне Оскар Мингеса провёл за «Барселону» во всех турнирах 19 матчей и отметился двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Барселона Оскар Мингеса
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