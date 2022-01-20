«Валенсия» заинтересовалась защитником «Барселоны»

«Валенсия» хочет взять в аренду центрального защитника «Барселоны» Оскара Мингесу.

Руководство «Валенсии» уже связалось с «Барселоной» о возможной аренде 22-летнего Мингесы до конца сезона без права выкупа, сообщает Marca.

Напомним, что Оскар Мингеса является воспитанником «Барселоны». В основную команду он пришёл в ноябре 2020 года. Летом 2021 года Мингеса уже успел дебютировать за сборную Испании, но пока для Оскара этот матч остаётся единственным в составе национальной команды.

В нынешнем сезоне Оскар Мингеса провёл за «Барселону» во всех турнирах 19 матчей и отметился двумя голевыми передачами.