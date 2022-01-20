Хави принял политику руководства «Барселоны», согласно которой Усман Дембеле не будет игроком основной обоймы, если в обозримом будущем не продлит контракт. Рулевой «сине-гранатовых» сделает свой ход, не включив француза в заявку на кубковый матч против «Атлетика» из Бильбао, который пройдёт в четверг вечером. Об этом рассказывает Catalunya Radio.

Ранее агент Усмана Дембеле Мусса Сиссоко рассказал об угрозах со стороны «Барселоны». Заключаются они как раз в том, что француз не будет играть.

Матч между «Атлетиком» и «Барселоной» стартует 20 января в 23:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.