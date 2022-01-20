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Хави делает ход: Дембеле не сыграет с «Атлетиком» слухи

20 Января 2022 • 08:54 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
3.45 3.25 2.20
Через 13 ч. 9 мин.

Хави принял политику руководства «Барселоны», согласно которой Усман Дембеле не будет игроком основной обоймы, если в обозримом будущем не продлит контракт. Рулевой «сине-гранатовых» сделает свой ход, не включив француза в заявку на кубковый матч против «Атлетика» из Бильбао, который пройдёт в четверг вечером. Об этом рассказывает Catalunya Radio.

Ранее агент Усмана Дембеле Мусса Сиссоко рассказал об угрозах со стороны «Барселоны». Заключаются они как раз в том, что француз не будет играть.

Матч между «Атлетиком» и «Барселоной» стартует 20 января в 23:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Усман Дембеле
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АТЛЕТИК Б БАРСЕЛОНА
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20.01  23:30 Атлетик Б ... Барселона 3.45 3.25 2.20
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