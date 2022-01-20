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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» официально зарегистрировала Нико Гонсалеса во взрослой команде

20 Января 2022 • 18:17 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
3.20 3.30 2.30
Через 3 ч. 33 мин.

Каталонская «Барселона» официально объявила о том, что переводит полузащитника Нико Гонсалеса в основной состав. Напомним, что ранее испанец был зарегистрирован за «Барселону Б», однако теперь основная команда внесла его в заявку на матчи Ла Лиги.

Гонсалес дебютировал за «Барселону» только в этом сезоне. 20-летний полузащитник уже успел провести четыре матча за каталонский клуб в Лиге чемпионов.

Что касается чемпионата Испании, то там Нико Гонсалес провёл два матча. В этих играх футболист не сумел отличиться ни одним голевым действием. Немецкий портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

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Барселона Нико Гонсалес
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АТЛЕТИК Б БАРСЕЛОНА
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