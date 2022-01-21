​Хави ответил в стиле Черчесова

«Барселона» вылетела из Кубка Испании, уступив «Атлетику» из Бильбао с результатом 2:3. В ходе общения с журналистами главный тренер «сине-гранатовых» Хави не захотел оценивать выступление своей команды как провал.

«Провал? Мне не нравится это слово», - высказался Хави во время пресс-конференции, отметив, что «Барселоне» нужно делать выводы из ошибок.

Хави ответил в стиле экс-тренера сборной России Станислава Черчесова. Правда, российскому специалисту не нравится другое слово – «проблема». Недавно Черчесов даже призвал игроков «Ференцвароша» забыть это слово. Венгерский клуб россиянин принял в декабре.