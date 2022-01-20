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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лапорту раздражает интерес «Баварии» к Педри

20 Января 2022 • 19:42 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
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Через 3 ч. 36 мин.

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта раздражён интересом мюнхенской «Баварии» к полузащитнику Педри. По информации издания Sport1.de, из-за этого Лапорта находится в напряжённых отношениях с руководством немецкого клуба.

Как сообщает источник, «Бавария» связывалась с футболистом без предварительного согласия «Барселоны», чем и вызвала негодование Лапорты. Отмечается, что мюнхенцам так и не удалось согласовать сделку, ведь в итоге Педри продлил контракт с «Барселоной».

Напомним, что ранее Педри побил рекорд Бруну Фернандеша по сыгранному количеству матчей за один сезон. Большую часть этой кампании испанец пропустил из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Жоан Лапорта Педри
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АТЛЕТИК Б БАРСЕЛОНА
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