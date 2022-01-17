Экс-звезды «Барселоны» видят свет в конце туннеля при Хави

Парадоксально, но поражение от «Реала» стало тем поражением, которое... воодушевило, а не расстроило поклонников «Барселоны». «Блауграна» играла, действовала, пыталась быть похожей на саму себя - и это действительно было заметно. Видят прогресс и бывшие звезды «Барсы» - в частности, аргентинец Хавьер Савиола, выступавший за каталонцев в первой половине нулевых годов:

- Я понимал, что начало будет сложным, но я уверен, что все будет хорошо. Хави - мой друг, и я уверен, что в конце сезона его работа будет оценена очень хорошо, - считает Савиола.

С ним согласен и Гаиско Мендьетта - правда, он отыграл в футболке «Барсы» лишь один сезон, а настоящую славу ему принесли подвиги в составе «Валенсии», тогда же, в начале нулевых:

- Мало-помалу все налаживается. Молодежь впитывает идеи Хави, это становится видным на поле, и все налаживается. Эта молодежь - это настоящее и будущее «Барселоны», они еще заставят много говорить о себе, - уверен Мендьетта, слова которого приводит football-espana.net.