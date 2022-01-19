Алвес: «Было бы здорово, если бы Месси завершил карьеру в «Барсе»

Защитник каталонской «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал возможное возвращение Лионеля Месси в стан «сине-гранатовых». По словам бразильца, для Лео это стало бы отличным подарком.

«Было бы здорово, если бы он завершил карьеру в «Барселоне». Думаю, для Месси это был бы отличный подарок», – заявил Алвес.

Напомним, что летом 2021 года Месси покинул «Барселону» в статусе свободного агента и присоединился к «ПСЖ». За новый клуб аргентинец провёл 11 матчей в Лиге 1, в которых отметился одним голом и четырьмя голевыми передачами. Ранее появлялись слухи о возможном отъезде Месси из Парижа по окончанию сезона.