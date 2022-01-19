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Алвес: «Было бы здорово, если бы Месси завершил карьеру в «Барсе»

19 Января 2022 • 17:19 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
3.45 3.25 2.20
20.01 23:30

Защитник каталонской «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал возможное возвращение Лионеля Месси в стан «сине-гранатовых». По словам бразильца, для Лео это стало бы отличным подарком.

«Было бы здорово, если бы он завершил карьеру в «Барселоне». Думаю, для Месси это был бы отличный подарок», – заявил Алвес.

Напомним, что летом 2021 года Месси покинул «Барселону» в статусе свободного агента и присоединился к «ПСЖ». За новый клуб аргентинец провёл 11 матчей в Лиге 1, в которых отметился одним голом и четырьмя голевыми передачами. Ранее появлялись слухи о возможном отъезде Месси из Парижа по окончанию сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Дани Алвес
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АТЛЕТИК Б БАРСЕЛОНА
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