​Хави не видит связи между ситуацией с Дембеле и вылетом «Барселоны» из Кубка Испании

«Барселона» в четверг вечером в очередной раз разочаровала армию своих фанатов. Команда Хави проиграла «Атлетику» и вылетела из Кубка Испании уже на стадии 1/8 финала.

Как известно, в заявку «Барселоны» на игру не попал форвард Усман Дембеле. В четверг днём директор каталонского клуба Матеу Алемани заявил, что Дембеле должен как можно скорее уйти, поскольку клуб рассчитывает только на тех игроков, которые ему преданы.

«Дембеле важен, но это решение клуба, с которым мы все согласны. Я не думаю, что его отсутствие повлияло на команду», - высказался Хави после игры. Слова рулевого «Барселоны» приводит на своей страничке в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.