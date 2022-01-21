Названы сроки восстановления Фати после очередной травмы

Восходящая звезда каталонской «Барселоны» Ансу Фати в очередной раз травмировался. Это произошло по ходу поединка 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика» Бильбао (2:3 ОТ).

Талантливый нападающий появился на поле в начале второго тайма, но из-за повреждения был заменен буквально через полчаса. Клуб сообщил, что у 19-летнего футболиста повреждена двуглавая мышца бедра.

По сведениям Mundo Deportivo, Фати рискует надолго прописаться в лазарете. Он может пропустить около двух месяцев. Стоит отметить, что это далеко не первая травма Ансу в этом сезоне.

В текущем розыгрыше Ла Лиги форвард провел всего пять матчей и забил три мяча.