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Кубок Испании

Названы сроки восстановления Фати после очередной травмы

21 Января 2022 • 09:58 Комментировать (1)
Атлетик Б
3:2
Барселона
окончен после доп. времени

Восходящая звезда каталонской «Барселоны» Ансу Фати в очередной раз травмировался. Это произошло по ходу поединка 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика» Бильбао (2:3 ОТ).

Талантливый нападающий появился на поле в начале второго тайма, но из-за повреждения был заменен буквально через полчаса. Клуб сообщил, что у 19-летнего футболиста повреждена двуглавая мышца бедра.

По сведениям Mundo Deportivo, Фати рискует надолго прописаться в лазарете. Он может пропустить около двух месяцев. Стоит отметить, что это далеко не первая травма Ансу в этом сезоне.

В текущем розыгрыше Ла Лиги форвард провел всего пять матчей и забил три мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Шарипов Тахир
21 Января 2022 в 10:14
Как ни печально, но, по-видимому, придется признать (почти окончательно), что этот игрок - ФАТИ - создание хрустальное, которое на ровном месте (как в данном случае, когда не было ни борьбы, ни столкновения с противником) получает травму. И это, по-видимому, носит уже почти системный характер. Ведь аз последний год (если взять только последний год) ФАТИ процентов 90 времени лечит травмы. С таким развитием событий ему, увы, не стать ни надеждой Барселоны, ни ее спасителем, ни ее лидером. В общем, можно, наверняка, не ставить на этого игрока. Он так и останется в истории, который ярков ворвался в истории Барселоны, но совершенно бесславно покинет ее. Печально и грустно!
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