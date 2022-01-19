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Кубок Испании

Депай не сыграет с «Атлетиком»

19 Января 2022 • 16:53 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
3.45 3.25 2.20
20.01 23:30

Нападающий каталонской «Барселоны» Мемфис Депай не поможет своей команде в ближайшем матче Кубка Испании против «Атлетика» из Бильбао. Как сообщает Marca, футболист пропустил последнюю тренировку своей команды.

Напротив, в состав «сине-гранатовых» может вернуться форвард Мартин Брэйтуэйт, который находился вне игры с лета 2021 года. Датчанин уже восстановился от травмы и будет готов помочь своей команде в матче 1/8 Кубка Испании.

Отметим, что в этом сезоне Мемфис Депай забил 8 голов и отдал 2 ассиста в 16 матчах чемпионата Испании. Летом футболист перешёл в стан «сине-гранатовых» из французского «Лиона».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай
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АТЛЕТИК Б БАРСЕЛОНА
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