Депай не сыграет с «Атлетиком»

Нападающий каталонской «Барселоны» Мемфис Депай не поможет своей команде в ближайшем матче Кубка Испании против «Атлетика» из Бильбао. Как сообщает Marca, футболист пропустил последнюю тренировку своей команды.

Напротив, в состав «сине-гранатовых» может вернуться форвард Мартин Брэйтуэйт, который находился вне игры с лета 2021 года. Датчанин уже восстановился от травмы и будет готов помочь своей команде в матче 1/8 Кубка Испании.

Отметим, что в этом сезоне Мемфис Депай забил 8 голов и отдал 2 ассиста в 16 матчах чемпионата Испании. Летом футболист перешёл в стан «сине-гранатовых» из французского «Лиона».