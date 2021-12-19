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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Игра Гави - это шоу»

19 Декабря 2021 • 09:28 Комментировать
Барселона
3:2
Эльче
окончен

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес остался под впечатлением от игры полузащитника Гави в поединке с «Эльче» в рамках 18-го тура испанской Ла Лиги. «Сине-гранатовые» победили со счетом 3:2, а 17-летний хавбек отметился голом.

«Снимаю шляпу перед ним. Игра Гави – это шоу. Мне приятно наблюдать за ним», - приводятся слова специалиста в твиттер-аккаунте журналиста Эду Поло.

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата Гави принял участие в 15 матчах, забил один мяч и сделал три голевые передачи.

После 17 сыгранных матчей «Барселона» занимает лишь седьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Гави
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