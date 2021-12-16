Коутиньо отказывается проводить переговоры с «Ньюкаслом»

Как бы «Барселона» не пыталась избавиться от балласта, с некоторыми футболистами крайне трудно распрощаться. Одним из таковых стал полузащитник Коутиньо – на бразильца уже не рассчитывают в Каталонии, но он не соглашается переходить в те клубы, которые предлагают ему сотрудничество.

Так, представители игрока отказались выходить на контакт с «Ньюкаслом», свидетельствует Mundo Deportivo. По информации источника, Коутиньо не собирается перебираться в стан одного из аутсайдеров английской Премьер-лиги.

В связи с этим, руководство «Барселоны» в ближайшие дни организует встречу с Коутиньо и его агентами, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба плеймейкера.