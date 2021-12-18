Дети «Барселоны» с трудом дожали аутсайдера

В 18-м туре Ла Лиги радикально омоложённая «Барселона» играла против аутсайдеров из «Эльче». Каталонцы забили два мяча подряд в первом тайме, и также быстро растранжирили запас после перерыва. Однако на 85-й минуте в красивой атаке «сине-гранатовые» вырвали победу со счетом 3:2. У победителей сегодня забивали 22-летний Ферран Ютгла, 17-летний Гави и 19-летний Нико Гонсалес.

«Барселона» после этой победы вышла на седьмое место в таблице.