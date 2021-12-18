Дети «Барселоны» с трудом дожали аутсайдера

В 18-м туре Ла Лиги радикально омоложённая «Барселона» играла против аутсайдеров из «Эльче». Каталонцы забили два мяча подряд в первом тайме, и также быстро растранжирили запас после перерыва. Однако на 85-й минуте в красивой атаке «сине-гранатовые» вырвали победу со счетом 3:2. У победителей сегодня забивали 22-летний Ферран Ютгла, 17-летний Гави и 19-летний Нико Гонсалес.
«Барселона» после этой победы вышла на седьмое место в таблице.
Протокол игры
|(1:0) Ferran Jutgla 16'
|(2:0) Гави 19'
|62' Моренте Тете (2:1)
|63' Милья Пере (2:2)
|(3:2) Гонсалес Нико 85'
Тер Штеген Марк-Андре • Араухо Рональд • Гарсия Эрик • 79'Ленгле Клеман • Альба Жорди • Де Йонг Френки 76' ( Пуч Рикард ( 76') • Бускетс Серхио • Гави • Дембеле Усман • Ferran Jutgla 72' ( Гонсалес Нико ( 72') • Абдессамад Эззалзули 89' ( Бальде Алехандро ( 89')
Запасные: Де Йонг Люк • Хайме Гиллем • Пенья Иньяки • Юмтити Самуэль • Нето Мурара • Мингеса Оскар • Коутиньо Филиппе • Санс Альваро
Бадия Эдгар • Паласиос Элибельтон • Роко Энсо • 86'Диего Гонсалес VII • Мохика Хоан 82' ( Хосема ( 82') • Фернандес Хосан 46' ( Гумбау Херард ( 46' ) • 77'Марконе Иван 46' ( Моренте Тете ( 46') • Маскарель Омар 60' ( Милья Пере ( 60' ) • 71'Фидель Чавес 60' ( Гутьеррес Хосе ( 60') • Лукас Перес • Бое Лукас
Запасные: Нванкво Джон • Барраган Антонио • Пасторе Хавьер • Вернер Аксель • Каррильо Гидо • Кармона Хонатан • Пьятти Пабло
18 декабря. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
могли потерять очки, но не потеряли. всех cules - с победой, хоть и нервной.
Абде, Гави лучшие в матче, прогрессируют неплохо.
Спасибо Барсе за первый тайм.
Первый тайм лёгкий и приятный, возродил те релаксные впечатления из прошлого.
Второй тайм кошмарен.
Молодёжь сегодня неожиданно впечатлила больше ветеранов.
С победой. Ох, с победой!)))
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