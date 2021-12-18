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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дети «Барселоны» с трудом дожали аутсайдера

18 Декабря 2021 • 22:27 Комментировать (14)
Барселона
3:2
Эльче
окончен

В 18-м туре Ла Лиги радикально омоложённая «Барселона» играла против аутсайдеров из «Эльче». Каталонцы забили два мяча подряд в первом тайме, и также быстро растранжирили запас после перерыва. Однако на 85-й минуте в красивой атаке «сине-гранатовые» вырвали победу со счетом 3:2. У победителей сегодня забивали 22-летний Ферран Ютгла, 17-летний Гави и 19-летний Нико Гонсалес.

«Барселона» после этой победы вышла на седьмое место в таблице.

Протокол игры  
Барселона 3:2 Эльче
(1:0) Ferran Jutgla 16'    
(2:0) Гави 19'    
    62' Моренте Тете (2:1)
    63' Милья Пере (2:2)
(3:2) Гонсалес Нико 85'    
Тер Штеген Марк-Андре Араухо Рональд Гарсия Эрик   79' Ленгле Клеман Альба Жорди Де Йонг Френки   76' (Пуч Рикард (   76') Бускетс Серхио Гави Дембеле Усман Ferran Jutgla   72' (Гонсалес Нико (   72') Абдессамад Эззалзули   89' (Бальде Алехандро (   89')
Запасные: Де Йонг Люк Хайме Гиллем Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Нето Мурара Мингеса Оскар Коутиньо Филиппе Санс Альваро
Бадия Эдгар Паласиос Элибельтон Роко Энсо   86' Диего Гонсалес VII Мохика Хоан   82' (Хосема (   82') Фернандес Хосан   46' (Гумбау Херард (   46'   77') Марконе Иван   46' (Моренте Тете (   46') Маскарель Омар   60' (Милья Пере (   60'   71') Фидель Чавес   60' (Гутьеррес Хосе (   60') Лукас Перес Бое Лукас
Запасные: Нванкво Джон Барраган Антонио Пасторе Хавьер Вернер Аксель Каррильо Гидо Кармона Хонатан Пьятти Пабло
18 декабря. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

 

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Барселона Эльче
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Комментарии (12)
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Рейтинг комментариев
pol-black
18 Декабря 2021 в 22:50
не знаю, чего все так гонят на Хави. у команды в нападении появился рисунок. причём у молодых игроков, которые и будут в будущем составлять костяк команды. в первом тайме они жилы рвали, отбирали мяч у соперников, старались нанести удары по воротам. во втором тайме подсели. а Эльче воспользовались ошибками в обороне. увы, нынешняя оборона Барсы далеко не эталон. и защитники косячат, и Тер Штеген не ловит то, что раньше брал спокойно. но с защитой, повторюсь, беда. и если Ленгле косячит регулярно, но не критично, то Эрик Гарсия косячит регулярно и жёстко. какого рожна он ломанулся вместе с другими защитниками и оставил свободного игрока противника? почему защитники мечутся толпой, а не держат позиции? вот к Хави какой вопрос! в полузащите отыграли неплохо, хотя де Йонг и мог бы играть лучше. Дембеле снова активничал без толку. ну хоть правый фланг напрягал. а молодёжка порадовала.
могли потерять очки, но не потеряли. всех cules - с победой, хоть и нервной.
ARTUR
18 Декабря 2021 в 22:43
Жуткий матч... Игру не буду комментировать,хочу заострить внимание на работу Хави , уже которую игру он играет ?? Что то изменилось ?! С учетом ожидания ?? Смотрите что было сегодня , начало второго тайма за минуты две Эльче могла сравнять , косячил дважды Альба ( весь матч косячил) ,хави ноль эмоций , Эльче выпускает кучу игроков свежих ,хави ноль эмоций , в результате игра перешла в руки эльче ,хави ноль эмоций,в итоге бац ,бац...и ровно ..и начинается нервяк ,чудом выиграли . Не знаю.. ну не ведут себя так тренера, тренер должен мгновенно реагировать ,на изменения соперников,их игры ,замен ... Это эльче.. другая команда не отпустила бы...
Bartimeus
18 Декабря 2021 в 22:38
Да почему уже у Барсы настолько гаденькие вторые таймы получаются. Понятно, физики не хватает, но контраст разительный. Ладно, в первом пропущенном наошибались, но во втором почему бросили соперника одного? Хотел похвалить за позиционную игру, но рановато, хоть и проблески намечаются. Но в физике нужно срочно добавлять, иначе ничейные концовки так и будут ничейными или проигрышными. Сегодня хоть навал не позволили устроить сопернику, можно сказать под контролем довели встречу. Только вот нынешняя Барса и контроль - сами понимаете. Концентрации внимания нет. А вообще, так лихо вспарывали оборону, и в итоге так беззубо этим воспользоваться - поудивляться можно.
Абде, Гави лучшие в матче, прогрессируют неплохо.
Спасибо Барсе за первый тайм.
779
18 Декабря 2021 в 22:30
Понимаю, что практически невозможно намертво утвердить в головах молодой Барсы мысль о том, что они ещё не Барса и начинать играть вальяжно при любом видимом преимуществе им просто противопоказано, но это надо стараться делать. Ведь если задуматься, то сейчас любому сопернику в игре с Барсой под силу перевернуть игру даже с 0-3. Только привычка к 100% отдаче на протяжении всего матча может родить те игры, когда можно будет расслабиться в игре.
Первый тайм лёгкий и приятный, возродил те релаксные впечатления из прошлого.
Второй тайм кошмарен.
Молодёжь сегодня неожиданно впечатлила больше ветеранов.
С победой. Ох, с победой!)))
Шарипов Тахир
18 Декабря 2021 в 22:40
Почему же? Ветераны, например, Альба впечатлили - игрой отвратительного качества в защите. А полуветеран Тер Штеген вообще прекратил спасать команду, что раньше он делал существенно чаще!
pol-black
18 Декабря 2021 в 22:43
хорошо хоть Коута не выпустили.
Шарипов Тахир
18 Декабря 2021 в 22:57
В точку замечание, в десятку!!!
Артур Измаилов
18 Декабря 2021 в 22:29
отскок )) и с кем? с каким то Эльче? гнать надо поганой метлой этого недофизрука хИви, пока не поздно
Шарипов Тахир
18 Декабря 2021 в 22:31
В онлайн-трансляции я писал схожее мнение. По-моему, слишком сильно уповают на Хави. Но пока не чувствуется рука не то чтобы хорошего тренера, ,хотя просто тренера.
pol-black
18 Декабря 2021 в 22:41
комбинировали сегодня очень неплохо. в первую очередь молодёжь. на них делается ставка, а не на Депая и Дембеле. вот оборону нужно налаживать.
Шарипов Тахир
18 Декабря 2021 в 23:14
Насчет Депая соглашусь на все 100%. Он, по всей видимости, не приживется в Барселоне и в ближайшее трансферное окно свалит. Уж слишком много он упускает голевых моментов и близко не тянет ни на голеадора, ни на хорошего организатора, ни тем более на лидера, который тащил бы за собой молодежь команды. А Дембеле, по-моему, такой великовозрастный инфантил (в смысле не очень развитый молодой человек) и, наверное, таким и останется до конца своей карьеры.
Артур Измаилов
18 Декабря 2021 в 22:41
С таким темпом хИви Барсу на следующий сезон оставит без ЛЧ. А конкуренты Реал Сосьедад, Валенсия, Атлетико, Бетис.
На Евро-Футболе:
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окончен Реал Сосьедад 1:3 Вильярреал 2.10 3.40 3.55
окончен Барселона 3:2 Эльче 1.33 5.15 9.50
Идет 58 минута Севилья 1:1 Атлетико М 2.75 3.00 2.85
19.12  16:00 Гранада ... Мальорка 2.50 3.15 3.00
19.12  18:15 Атлетик Б ... Бетис 2.10 3.40 3.55
19.12  20:30 Хетафе ... Осасуна 2.40 3.05 3.25
19.12  23:00 Реал Мадрид ... Кадис 1.17 7.50 15.50
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