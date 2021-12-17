​Хави: «У нас есть игроки, которые не понимают позиционную игру»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о трудностях, с которыми он столкнулся в процессе работы с командой.

«Нам нужно понимать, как мы хотим тренироваться. Странно, что в «Барселоне» есть футболисты, которые не понимают позиционную игру. Мы восьмые в таблице, и мы должны быть позитивными и смелыми. Высокий прессинг, прессинг после потери мяча, атаки свободных зон… это то, чего мы хотим.

Я здесь чуть больше месяца и вижу, что некоторые вещи нужно изменить. Понятно, что мы должны усилить команду», - слова Хави с пресс-конференции приводит испанский Sport.

В субботу, 18 декабря, «Барселона» примет «Эльче».