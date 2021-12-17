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​Хави: «У нас есть игроки, которые не понимают позиционную игру»

17 Декабря 2021 • 19:40 Комментировать (1)
Барселона
...
Эльче
1.33 5.15 9.50
18.12 20:30

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о трудностях, с которыми он столкнулся в процессе работы с командой.

«Нам нужно понимать, как мы хотим тренироваться. Странно, что в «Барселоне» есть футболисты, которые не понимают позиционную игру. Мы восьмые в таблице, и мы должны быть позитивными и смелыми. Высокий прессинг, прессинг после потери мяча, атаки свободных зон… это то, чего мы хотим.

Я здесь чуть больше месяца и вижу, что некоторые вещи нужно изменить. Понятно, что мы должны усилить команду», - слова Хави с пресс-конференции приводит испанский Sport.

В субботу, 18 декабря, «Барселона» примет «Эльче».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА ЭЛЬЧЕ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
skywoker
17 Декабря 2021 в 20:02
а спрашивается какого х...я в команде игроки, которые не понимают позиционную игру, являющуюся визитной карточкой клуба???
это результат супертрансферов долб...ба бартомеу, который без разбора транжирил сотни миллионов на все что блестит и не очень без какой либо стратегии
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17.12  23:00 Сельта ... Эспаньол 2.00 3.35 3.95
18.12  16:00 Райо Вальекано ... Алавес 1.77 3.55 4.85
18.12  18:15 Реал Сосьедад ... Вильярреал 2.10 3.40 3.55
18.12  20:30 Барселона ... Эльче 1.33 5.15 9.50
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