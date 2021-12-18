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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Де Йонга освистали на «Камп Ноу»

18 Декабря 2021 • 23:20 Комментировать
Барселона
3:2
Эльче
окончен

В субботу «Барселона» не без проблем обыграла на своём поле «Эльче» со счётом 3:2. По ходу игры Хави заменил полузащитника Френки де Йонга. В момент ухода с поля фанаты «сине-гранатовых» освистали голландского футболиста, о чём на своей страничке в «Твиттере» сообщил журналист Виктор Наварро.

Ранее появлялась информация о том, что «Барселона» готова продать Френки де Йонга, учитывая свою неутешительную финансовую ситуацию. Отец голландского футболиста давал понять, что переход возможен, но при этом говорил, что едва ли трансфер случится в обозримом будущем.

«Барселона» на текущий момент занимает седьмое место в таблице Примеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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окончен Реал Сосьедад 1:3 Вильярреал 2.10 3.40 3.55
окончен Барселона 3:2 Эльче 1.33 5.15 9.50
Идет 58 минута Севилья 1:1 Атлетико М 2.75 3.00 2.85
19.12  16:00 Гранада ... Мальорка 2.50 3.15 3.00
19.12  18:15 Атлетик Б ... Бетис 2.10 3.40 3.55
19.12  20:30 Хетафе ... Осасуна 2.40 3.05 3.25
19.12  23:00 Реал Мадрид ... Кадис 1.17 7.50 15.50
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