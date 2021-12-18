​Де Йонга освистали на «Камп Ноу»

В субботу «Барселона» не без проблем обыграла на своём поле «Эльче» со счётом 3:2. По ходу игры Хави заменил полузащитника Френки де Йонга. В момент ухода с поля фанаты «сине-гранатовых» освистали голландского футболиста, о чём на своей страничке в «Твиттере» сообщил журналист Виктор Наварро.

Ранее появлялась информация о том, что «Барселона» готова продать Френки де Йонга, учитывая свою неутешительную финансовую ситуацию. Отец голландского футболиста давал понять, что переход возможен, но при этом говорил, что едва ли трансфер случится в обозримом будущем.

«Барселона» на текущий момент занимает седьмое место в таблице Примеры.