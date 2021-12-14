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Гвардиола и Бегиристайн прилетят на пресс-конференцию Агуэро

14 Декабря 2021 • 23:24 Комментировать
Барселона
...
Эльче
1.32 5.50 9.00
18.12 20:30

В среду форвард «Барселоны» Серхио Агуэро собирает пресс-конференцию, на которой наверняка объявит о завершении карьеры футболиста. Согласно данным Mundo Deportivо, компанию ему составит президент клуба Жоан Лапорта, а также из Манчестера прилетят Хосеп Гвардиола и Чики Бегиристайн, которые ранее работали в «Барселоне», а также находились рядом с Агуэро в последние годы на «Этихаде».

33-летний уроженец Буэнос-Айреса провел 10 лет в «Манчестер Сити», завоевал четыре чемпионских титула и забил 260 голов. За «Барселону» он успел сыграть в пяти матчах и забил «Реалу» в «эль класико».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хосеп Гвардиола Серхио Агуэро Чики Бегиристайн
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БАРСЕЛОНА ЭЛЬЧЕ
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