Гвардиола и Бегиристайн прилетят на пресс-конференцию Агуэро

В среду форвард «Барселоны» Серхио Агуэро собирает пресс-конференцию, на которой наверняка объявит о завершении карьеры футболиста. Согласно данным Mundo Deportivо, компанию ему составит президент клуба Жоан Лапорта, а также из Манчестера прилетят Хосеп Гвардиола и Чики Бегиристайн, которые ранее работали в «Барселоне», а также находились рядом с Агуэро в последние годы на «Этихаде».

33-летний уроженец Буэнос-Айреса провел 10 лет в «Манчестер Сити», завоевал четыре чемпионских титула и забил 260 голов. За «Барселону» он успел сыграть в пяти матчах и забил «Реалу» в «эль класико».