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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси обратился к завершившему карьеру Агуэро

15 Декабря 2021 • 21:30 Комментировать
Барселона
...
Эльче
1.33 5.15 9.50
18.12 20:30

В связи с серьезными проблемами со здоровьем, нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро принял решение завершить свою профессиональную карьеру. Соотечественника поддержал и близкий друг Лионель Месси, который опубликовал у себя в «Инстаграме» соответствующий пост.

«Мы практически всю карьеру провели вместе, Кун… Столько всего пережили, были приятные и не очень моменты, но они объединили нас. Сейчас же ты начинаешь новый этап своей жизни. Не сомневаюсь, что ты проведешь его с улыбкой на лице. Всего наилучшего, буду скучать по совместным матчам в составе национальной команды! С тобой всегда останутся близкие тебе люди», - написал форвард «ПСЖ».


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Серхио Агуэро
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БАРСЕЛОНА ЭЛЬЧЕ
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