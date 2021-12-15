Месси обратился к завершившему карьеру Агуэро

В связи с серьезными проблемами со здоровьем, нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро принял решение завершить свою профессиональную карьеру. Соотечественника поддержал и близкий друг Лионель Месси, который опубликовал у себя в «Инстаграме» соответствующий пост.

«Мы практически всю карьеру провели вместе, Кун… Столько всего пережили, были приятные и не очень моменты, но они объединили нас. Сейчас же ты начинаешь новый этап своей жизни. Не сомневаюсь, что ты проведешь его с улыбкой на лице. Всего наилучшего, буду скучать по совместным матчам в составе национальной команды! С тобой всегда останутся близкие тебе люди», - написал форвард «ПСЖ».