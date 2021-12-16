В четверг появилась информация, что «Барселона» в ближайшее зимнее трансферное окно может вернуть к себе нападающего миланского «Интера» Алексиса Санчеса.

Согласно предварительным данным, «сине-гранатовые» сейчас ищут варианты для усиления составы, которые не сильно ударят по финансовому состоянию клуба. Но, журналисты издания Marca выяснили, что главный тренер команды Хави Эрнандес не считает переход Санчеса необходимым.

Испанский специалист хотел бы видеть в качестве новых подписаний вингера «Манчестер Сити» Феррана Торреса и форварда «Юнайтед» Эдинсона Кавани, а чилийского опытного футболиста рассматривает лишь как запасной вариант, если сорвутся сделки по вышеуказанным игрокам.