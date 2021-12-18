​Хави прокомментировал тяжёлую победу над «Эльче»

Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий после субботней домашней победы над «Эльче» со счётом 3:2.

«Если учитывать ситуацию, в которой мы сейчас находимся, то это три золотых очка. Думаю, сегодня мы увидели хорошую «Барсу».

Меня не было здесь шесть лет, и есть вещи, которые удивляют меня на тактическом уровне. Это обходится нам дороже обычного. Но сегодня мы действовали хорошо – мы осознавали превосходство, находили свободных игроков, атаковали свободные зоны», - слова Хави приводит Marca.

Как мы сообщали, «Барселона» пропустила гол от «Эльче» впервые с 1978 года. На текущий момент команда Хави довольствуется седьмой позицией в турнирной таблице испанской Примеры.