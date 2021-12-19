​Бускетс догнал Иньесту по победам с «Барселоной», только два игрока выше

В субботу вечером «Барселона» не без проблем, но всё-таки обыграла на своём поле «Эльче» - 3:2. Для полузащитника каталонской команды Серхио Бускетса эта победа стала 459-й с клубом в официальных матчах. По этому показателю полузащитника догнал Индреса Иньесту на третьем месте, о чём на своей страничке в «Твиттере» рассказывает журналист Педро Мартин.

Больше побед с «Барселоной» в официальных матчах одержали только два футболиста. Это Хави (476) и Лионель Месси (542).

Следующий матч «Барселона» проведёт во вторник, 21 декабря. Команде Хави предстоит сложная гостевая игра против «Севильи».