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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Бускетс догнал Иньесту по победам с «Барселоной», только два игрока выше

19 Декабря 2021 • 00:33 Комментировать
Барселона
3:2
Эльче
окончен

В субботу вечером «Барселона» не без проблем, но всё-таки обыграла на своём поле «Эльче» - 3:2. Для полузащитника каталонской команды Серхио Бускетса эта победа стала 459-й с клубом в официальных матчах. По этому показателю полузащитника догнал Индреса Иньесту на третьем месте, о чём на своей страничке в «Твиттере» рассказывает журналист Педро Мартин.

Больше побед с «Барселоной» в официальных матчах одержали только два футболиста. Это Хави (476) и Лионель Месси (542).

Следующий матч «Барселона» проведёт во вторник, 21 декабря. Команде Хави предстоит сложная гостевая игра против «Севильи».  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Андрес Иньеста Хави Эрнандес Серхио Бускетс
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окончен Реал Сосьедад 1:3 Вильярреал 2.10 3.40 3.55
окончен Барселона 3:2 Эльче 1.33 5.15 9.50
окончен Севилья 2:1 Атлетико М 2.75 3.00 2.85
19.12  16:00 Гранада ... Мальорка 2.50 3.15 3.00
19.12  18:15 Атлетик Б ... Бетис 2.10 3.40 3.55
19.12  20:30 Хетафе ... Осасуна 2.40 3.05 3.25
19.12  23:00 Реал Мадрид ... Кадис 1.17 7.50 15.50
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