Будущее Усмана Дембеле до сих пор остаётся туманным. Действующий контракт француза с «Барселоной» рассчитан до конца сезона, и клуб никак не может договориться с игроком о пролонгации договора. Если в ближайшие две недели стороны не достигнут соглашения, каталонцы могут продать игрока зимой, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги.

Между тем, испанский Sport сообщает о том, что боссы «Барселоны» разозлились на Усмана Дембеле. Поводом стало то, что француз не явился на пресс-конференцию Серхио Агуэро, на которой аргентинец объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.