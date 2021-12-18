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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Боссы «Барселоны» разозлились на Дембеле слухи

18 Декабря 2021 • 20:38 Комментировать (4)
Барселона
3:2
Эльче
окончен

Будущее Усмана Дембеле до сих пор остаётся туманным. Действующий контракт француза с «Барселоной» рассчитан до конца сезона, и клуб никак не может договориться с игроком о пролонгации договора. Если в ближайшие две недели стороны не достигнут соглашения, каталонцы могут продать игрока зимой, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги.

Между тем, испанский Sport сообщает о том, что боссы «Барселоны» разозлились на Усмана Дембеле. Поводом стало то, что француз не явился на пресс-конференцию Серхио Агуэро, на которой аргентинец объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Vova52
18 Декабря 2021 в 22:34
Dembele eto debil@nii ,nado skoree ot nego izbavitsya
ARTUR
18 Декабря 2021 в 21:25
Я бы хотел забыть это имя ,Балотели ,Дембеле ,Погба ... кто или что еще может быть омерзительнее ??
Ale10JUFC
18 Декабря 2021 в 20:54
А что ждала Барса от игрока который для того чтобы перейти к ним бойкотировал исчез из бывшей команды.?
Тимур Тимур
18 Декабря 2021 в 21:00
СОГЛАСЕН . ДЕМБЕЛЕ КОНЧЕНЫЙ КАК И ПОГБА . ВСЕХ КОНЧЕНЫХ В ОДНУ КОМАНДУ
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