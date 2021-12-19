​В «Барселоне» уверены в успешном продлении контракта с Гави

После субботней победы над «Эльче» в Ла Лиге главный тренер «Барселоны» Хави похвалил полузащитника команды Гави. Между тем, журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере» поделился инсайдом о будущем 17-летнего футболиста. По данным инсайдера, в каталонском клубе уверены в продлении контракта с Гави. В скором времени стороны должны договориться о новом пятилетнем контракте. Потребуется какое-то время, прежде чем всё будет оформлено.

Гави успел провести за первую команду «Барселоны» 21 матч. В них полузащитник забил один гол и отдал три результативных паса на партнёров.