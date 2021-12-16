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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ещё один игрок отказывается покидать «Барселону»

16 Декабря 2021 • 17:21 Комментировать
Барселона
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Эльче
1.33 5.15 9.50
18.12 20:30

В последнее время появлялись слухи, что «Барселона» может расстаться с защитником Сержиньо Дестом. Сообщалось, что игра американца удовлетворяет требования нового главного тренера Хави Эрнандеса, но каталонцам необходимо разгрузить зарплатную ведомость.

Впрочем, сам футболист изъявил желание остаться в клубе. Дест не хочет уходить в другую команду и намерен доказать свою профпригодность, чтобы заслужить место в составе «сине-гранатовых», передают журналисты издания AS.

Напомним, что ранее покидать Каталонию отказался другой защитник, Самуэль Юмтити – он даже готов согласиться на понижение своего годового оклада.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сержиньо Дест
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БАРСЕЛОНА ЭЛЬЧЕ
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