Ещё один игрок отказывается покидать «Барселону»

В последнее время появлялись слухи, что «Барселона» может расстаться с защитником Сержиньо Дестом. Сообщалось, что игра американца удовлетворяет требования нового главного тренера Хави Эрнандеса, но каталонцам необходимо разгрузить зарплатную ведомость.

Впрочем, сам футболист изъявил желание остаться в клубе. Дест не хочет уходить в другую команду и намерен доказать свою профпригодность, чтобы заслужить место в составе «сине-гранатовых», передают журналисты издания AS.

Напомним, что ранее покидать Каталонию отказался другой защитник, Самуэль Юмтити – он даже готов согласиться на понижение своего годового оклада.