​Альба вернулся в строй раньше

«Барселона» опубликовала список футболистов, которые в субботу вечером смогут сыграть против «Эльче» в чемпионате Испании. Выйти на поле может защитник Хорди Альба, хотя ожидалось, что он не сыграет до конца 2021 календарного года. А вот другой фланговый игрок – Серджино Дест – не готов играть из-за проблем с пахом.

Матч между «Барселоной» и «Эльче» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущую минуту «Барселона» располагается только на восьмой позиции в турнирной таблице испанской Примеры.