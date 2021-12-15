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Чемпионат Германии. Бундеслига

Холанн согласится провести переговоры с «Барселоной» лишь при одном условии слухи

15 Декабря 2021 • 22:55 Комментировать
Боруссия Д
3:0
Гройтер Фюрт
окончен

Хоть слухи о возможном переходе нападающего Эрлинга Холлану в «Барселону» кажутся несерьезными, испанская пресса продолжает активно сватать лидера «Боруссии» Дортмунд в Ла Лигу. Ранее сообщалось, что каталонцы намерены к лету следующего года исправить свое финансовое состояние и переманить норвежца к себе.

Примечательно, что представители форварда и сам игрок не исключают такой возможности. Издание Diario заявило о готовности Холанна вступить в переговоры с «сине-гранатовыми», но только при одном условии – «Барселона» должна по итогам текущего сезона гарантировать себе участие в Лиге чемпионов.

Для Холанна этот момент является принципиальным, так как все остальные потенциальные покупатели не испытывают столь серьезных проблем на внутренней арене.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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