Хоть слухи о возможном переходе нападающего Эрлинга Холлану в «Барселону» кажутся несерьезными, испанская пресса продолжает активно сватать лидера «Боруссии» Дортмунд в Ла Лигу. Ранее сообщалось, что каталонцы намерены к лету следующего года исправить свое финансовое состояние и переманить норвежца к себе.

Примечательно, что представители форварда и сам игрок не исключают такой возможности. Издание Diario заявило о готовности Холанна вступить в переговоры с «сине-гранатовыми», но только при одном условии – «Барселона» должна по итогам текущего сезона гарантировать себе участие в Лиге чемпионов.

Для Холанна этот момент является принципиальным, так как все остальные потенциальные покупатели не испытывают столь серьезных проблем на внутренней арене.