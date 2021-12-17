Кавани склоняется к переходу в «Барселону»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может стать находкой для «Барселоны», у которой явные проблемы в линии атаки. Уругваец рассматривает предложение испанцев, тем более, что на «Олд Траффорд» он почти не получает игрового времени. Кавани в последний раз появлялся на поле 2 ноября и не забивал с 30 октября, поразив ворота «Эвертона».

У «Барселоны» освободилось место в нападении после завершения карьеры Серхио Агуэро, а также возможность выплачивать немалую зарплату ветерана. Уругвайцу нравится такой вариант, и, по данным TyC Sports, он предпочитает его предложению «Бока Хуниорс».