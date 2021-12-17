Хави спросили о приобретении Холанна

Главный тренер «Барселоны» Хави понимает, что его команде вряд ли стоит рассчитывать на подписание контракта с форвардом «Боруссии» Дортмунд Эрлингом Холанном.

- В данный момент у нас непростая экономическая ситуация. Нужно быть реалистами и понимать, что усилить команду будет непросто, так как есть проблема с ограничением бюджета на зарплаты. Посмотрим, что случится в дальнейшем. Мне ничего не известно о Холанне. Мы можем проявлять интерес практически к каждому игроку, - заявил Хави на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги против «Эльче».

- К сожалению, я пришел в команду посреди сезона, и планирование уже было завершено, - отметил Хави.

Напомним, что из-за больших финансовых проблем каталонцы потеряли многих лидеров, включая Лионеля Месси.