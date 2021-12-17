Хави назвал цель «Барселоны» на сезон, и это не медали Ла Лиги

Перед матчем с «Эльче» главный тренер «Барселоны» Хави дал пресс-конференцию, на которой назвал цели команды на этот сезон.

- Для нас главное - быть в топ-4 команд и выигрывать трофеи. Ничего нельзя исключать, мы очень сильно отстаем от лидера, но я чрезмерно уверен в своих игроках. Пока результат не идет, но всё будет в порядке. Вижу, что все становится лучше и позитивнее, даже если результаты нас не устраивают. Завтра нас ждет очередной сложный тест, - заявил Хави.

Напомним, что «Барселона» идет на восьмом месте и провалила групповой этап Лиги чемпионов. Чтобы вернуться в турнир, каталонцам нужно выиграть Лигу Европы или попасть в четверку лучших команд Испании.