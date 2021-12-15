Лапорта: «Уверены, что Агуэро принял правильное решение»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта трогательно попрощался с форвардом Серхио Агуэро, который досрочно завершил карьеру из-за проблем с сердцем.

- Мы надеялись в «Барселоне», [что ты еще поиграешь], но уверены, что ты принял правильное решение, - заявил Лапорта на пресс-конференции. - Мы поддержим тебя во всех твоих начинаниях. Ты был прирожденным бомбардиром, признанным во всем мире. Нам бы хотелось, чтобы ты оказался в «Барселоне» раньше. Когда ты вышел на поле в матче с «Атлетико» кулес уже считали тебя своим.

Напомним, что Агуэро смог провести только 5 матчей в составе каталонского клуба.