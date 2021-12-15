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Лапорта: «Уверены, что Агуэро принял правильное решение»

15 Декабря 2021 • 15:56 Комментировать
Барселона
...
Эльче
1.33 5.15 9.50
18.12 20:30

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта трогательно попрощался с форвардом Серхио Агуэро, который досрочно завершил карьеру из-за проблем  с сердцем.

- Мы надеялись в «Барселоне», [что ты еще поиграешь], но уверены, что ты принял правильное решение, - заявил Лапорта на пресс-конференции. - Мы поддержим тебя во всех твоих начинаниях. Ты был прирожденным бомбардиром, признанным во всем мире. Нам бы хотелось, чтобы ты оказался в «Барселоне» раньше. Когда ты вышел на поле в матче с «Атлетико» кулес уже считали тебя своим.

Напомним, что Агуэро смог провести только 5 матчей в составе каталонского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Серхио Агуэро
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