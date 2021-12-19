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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави: «Мы должны вернуть модель игры «Барселоны»

19 Декабря 2021 • 12:34 Комментировать
Барселона
3:2
Эльче
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался по поводу текущего положения дел в команде.

В субботу, напомним, «Барселона» на своём поле обыграла «Эльче» в календарном матче чемпионата Испании со счётом 3:2.

«Мы потеряли модель игры «Барселоны» и должны её вернуть. Я не был здесь шесть лет, и есть некоторые вещи, которые тактически меня удивляют. Я не знаю, кто за это отвечал, но это усложняет нам работу.

Подавляющее большинство игроков не понимают позиционную игру. Есть механизмы, которые я понял в 11 лет, но у нас есть игроки, которые не работали над ними», - слова Хави с пресс-конференции приводит Goal.com.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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