​«Барселона» пропустила от «Эльче» впервые с апреля 1978 года

В рамках очередного тура испанской Примеры «Барселона» на своём поле обыграла «Эльче» со счётом 3:2. Любопытно, что каталонцы пропустили от этого соперника впервые за 43 с лишним тогда. Тогда, в апреле 1978 года, «сине-гранатовые» обыграли «Эльче» со счётом 5:1.

С тех пор и до вечера субботы у «Барселоны» были такие результаты в официальных матчах против «Эльче»: 0:0, 4:0, 3:0, 2:0, 4:0, 0:0, 3:0, 5:0, 4:0, 6:0, 2:0, 3:0. И вот теперь в этой линии игр добавился результат 3:2.

На текущую минуту «Барселона» располагается лишь на седьмой позиции в турнирной таблице испанского чемпионата.