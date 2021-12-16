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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике не завершит карьеру, даже если «Барселона» провалит текущий сезон

16 Декабря 2021 • 15:20 Комментировать
Барселона
...
Эльче
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18.12 20:30

В связи с неутешительными выступлениями «Барселоны» в текущем сезоне, начали ходить слухи, что защитник Херард Пике задумывается над завершением профессиональной карьеры. Предполагалось, что испанец начнет свою деятельность уже непосредственно в структуре клуба.

Однако, эта информация была опровергнута близким окружением футболиста. Об этом сообщило издание Sport, журналисты которого вышли на контакт с представителями 34-летнего игрока.

Таким образом, Пике как минимум намерен отработать свой действующий контракт, который истекает в середине 2024 года. Также его привлекает возможность выступать под руководством своего бывшего партнера по команде, Хави Эрнандеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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БАРСЕЛОНА ЭЛЬЧЕ
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