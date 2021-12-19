Гави превзошёл достижение Месси в «Барселоне»

Восходящая звезда каталонской «Барселоны» Гави отметился забитым мячом в поединке 18-го тура испанской Ла Лиги против «Эльче». Встреча завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 3:2.

Стоит отметить, что этот мяч стал для юного полузащитника дебютным в составе каталонского коллектива. Он стал третьим самым молодым автором гола в истории клуба. По данному показателю Гави (17 лет 135 дней) обогнал аргентинца Лионеля Месси (17 лет 335 дней).

Самым молодым автором результативного удара в составе «Барсы» является Ансу Фати, поразивший ворота соперника в возрасте 16 лет и 304 дней.