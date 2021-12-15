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Агуэро объявил о завершении карьеры

15 Декабря 2021 • 14:34 Комментировать (1)
Барселона
...
Эльче
1.33 5.15 9.50
18.12 20:30

В эти минуты в Барселоне проходит пресс-конференция с участием форварда каталонской команды Серхио Агуэро. 33-летний аргентинец официально объявил о завершении карьеры.

- Я принял решение уйти из профессионального футбола. Это очень непростой момент. Но это решение я принял себе во благо, - заявил Агуэро журналистам.

Напомним, что прошлым летом Агуэро сменил «Манчестер Сити» на «Барселону», став самым титулованным футболистом в истории «горожан», а также лучшим бомбардиром в клубе и Премьер-лиге, если учитывать только показатели легионеров.

Также в его карьере были победы на Олимпийских играх, Кубке Америки и в Лиге Европы. Причиной ухода из футбола стали проблемы с сердцем.


 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Агуэро
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БАРСЕЛОНА ЭЛЬЧЕ
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Комментарии (1)
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pol-black
15 Декабря 2021 в 15:29
здоровья Куну!
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