Агуэро объявил о завершении карьеры

В эти минуты в Барселоне проходит пресс-конференция с участием форварда каталонской команды Серхио Агуэро. 33-летний аргентинец официально объявил о завершении карьеры.

- Я принял решение уйти из профессионального футбола. Это очень непростой момент. Но это решение я принял себе во благо, - заявил Агуэро журналистам.

Напомним, что прошлым летом Агуэро сменил «Манчестер Сити» на «Барселону», став самым титулованным футболистом в истории «горожан», а также лучшим бомбардиром в клубе и Премьер-лиге, если учитывать только показатели легионеров.

Также в его карьере были победы на Олимпийских играх, Кубке Америки и в Лиге Европы. Причиной ухода из футбола стали проблемы с сердцем.



